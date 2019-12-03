Укртелеком і Ощадбанк планують укласти мирову угоду

Компанія Укртелеком та Ощадбанк мають намір укласти мирову угоду у справі про стягнення з Укртелекома більше 1 мільярда гривень.

Про це повідомляється у Єдиному держреєстрі судових рішень.

У реєстрі йдеться, що Госпсуд Києва вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з клопотанням позивача за першим позовом та відповідача за першим позовом у зв'язку із наміром укласти мирову угоду.

Рішення з'явилось у реєстрі 28 листопада 2019 року. Підготовче засідання відклали на 11 грудня. Йдеться про стягнення суми понад 1 млрд грн та позов Ощадбанку проти Укртелекома.

Нагадаємо:

У серпні пресслужба Ощадбанку повідомила, що Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акцій Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком.

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

15 вересня 2015 року Укртелеком уклав із банком договір, згідно з яким Ощадбанк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній - не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд грн), Укртелеком подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Економічна правда