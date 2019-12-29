Україна з початку року зменшила видобуток газу

Видобуток газу в Україні в січні-листопаді 2019 року зменшився на 0,8% (на 152,2 млн кубів) порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до 18,915 млрд кубометрів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та охорони навколишнього середовища.



За розрахунками агентства, підприємства НАК "Нафтогаз України" за 11 місяців зменшили видобуток газу на 2,2% (на 329,8 млн кубометрів) – до 14,722 млрд кубометрів.

Зокрема АТ "Укргазвидобування" забезпечило видобуток 13,653 млрд кубометрів (-2,9%), ПАТ "Укрнафта" – 1,62 млрд кубометрів (+8,1%), ПАТ "Чорноморнафтогаз" – 6,5 млн кубометрів газу (-10,3%).

Інші нафтогазовидобувні компанії, що працюють у країні, в січні-листопаді збільшили видобуток газу на 4,4% (на 177,6 млн кубів) – до 4,193 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Україна в 2018 році збільшила видобуток природного газу на 0,5% (106,3 млн кубів) порівняно з 2017 роком – до 20,897 млрд кубометрів.

У липні поточного року "Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу в Україні.

До цього керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що стратегію 20/20, яка передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, неможливо реалізувати.