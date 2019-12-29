Коболєв розповів про прогрес перемовин щодо угод із "Газпромом"

Глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що наразі немає узгоджених текстів газових угод між "Нафтогазом" та "Газпромом" на виконання Мінського протоколу.

Джерело: Коболєв у Facebook

Пряма мова: "Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема."

Деталі: За словами Коболєва, робота триває над міжоператорською угодою між оператором газотранспортної системи України та "Газпромом". Вона визначає правила взаємодії між операторами.

Також сторони обговорюють організацію транзиту між компаніями. А саме умови прокачування газу української газотранспортною системою на наступні п’ять років.

Окрім цього, відбувається погодження мирової угоди, якою визначаються врегулювання взаємних претензії за контрактами 2009 року.

Коболєв додав, що над цієї угодою йдуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Українська сторона готова відмовитись від своїх претензії лише в обмін на щось рівноцінне.

Також очільник "Нафтогазу" розповів, що на цих перемовинах не обговорюється питання судових позовів щодо захоплення активів компанії в окупованому Криму, обов’язковість прямих закупівель у росіян, штрафи Антимонопольного комітету та борги Януковича.

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Передісторія:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів.

24 грудня "Нафтогаз" підготував проекти контрактів, готових до підписання, і анонсував, що новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Українська правда