СБУ відзвітувала про закриття 300 нелегальних АЗС

СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зазначається, що діяльність нелегальних АЗС було припинено в межах понад 20 кримінальних проваджень.

Під час спецоперації, яка проводилась на виконання доручення президента, підрозділи обласних управлінь СБУ провели перевірки суб’єктів господарювання, що реалізують небезпечні для життя та здоров’я громадян паливно-мастильні матеріали.

Наразі фахівці розпочали демонтаж незаконних конструкцій. Триває досудове слідство.

Операція здійснюється під процесуальним керівництвом ГПУ із залученням фахівців ДСНС та представниками керівництва місцевих територіальних громад.

Дослівно: "Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що комплекси функціонували із порушенням вимог чинного законодавства. Їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами.

За попередніми оцінками експертів, лише за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 мільярдів гривень".

Що передувало: 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.