Кличко пообіцяв у січні платіжки зі зменшеним рахунком за тепло

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у січні кияни отримають платіжки з рахунками на оплату за тепло на 22-23% меншими.

Джерело: заява Кличка під час засідання колегії КМДА, повідомляє Офіційний портал Києва

Дослівно: "У 2018-му році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії – не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян", - заявив Кличко.

"Ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. У січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на 22-23 відсотка рахунками оплати за тепло", – додав він.

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Нагадаємо,

Раніше президент Володимир Зеленський зяавив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Українська правда