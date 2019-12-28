Дубілет розповів про розробку, яка зробить уряд "трохи прозорішим"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про створення сайту з детальною програмою діяльності уряду, який має зробити діяльність Кабміну трохи прозорішою".

Джерело: Повідомлення Дубілета у Facebook

Дослівно: "Головним замовником і модератором цього проєкту виступив Олексій Гончарук (прем'єр-міністр України - ред.). У такому детальному й структурованому форматі План уряду публікується вперше", - заявив Дубілет.

Деталі: Дубілет нагадав, що у вересні Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду. На новоствореному сайті задуми кожного з міністерств описано більш докладно, додав він.

Дослівно: "Всього у нашій програмі 78 цілей. По кожній з них ми опублікували концепцію, а також KPI (індикатори), за якими буде вимірюватись їхнє досягнення. Для кожної цілі визначається конкретний відповідальний міністр із його заступником та додається план дій".

"Поки що це все проєкти, які ми спеціально виставили на обговорення до їхнього офіційного затвердження. Вони будуть ще вдосконалюватись за результатами обговорення з зацікавленими сторонами" - додав він.

Українська правда