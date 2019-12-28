Газові переговори з РФ можуть затягнутися - оператор газотранспортної системи

Представники України і РФ продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року, робота, ймовірно, затягнеться на вихідні.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на главу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергія Макогона.

Деталі: За словами Макогона, переговори тривають 28 грудня у Відні.

Дослівно: "Продовжуємо активно працювати з "Газпромом". Можливо, будемо і сьогодні і завтра", - повідомив глава ОГТСУ.