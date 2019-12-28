Газові переговори з РФ можуть затягнутися - оператор газотранспортної системи
Субота, 28 грудня 2019, 12:49
Представники України і РФ продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року, робота, ймовірно, затягнеться на вихідні.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на главу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергія Макогона.
Деталі: За словами Макогона, переговори тривають 28 грудня у Відні.
Дослівно: "Продовжуємо активно працювати з "Газпромом". Можливо, будемо і сьогодні і завтра", - повідомив глава ОГТСУ.
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