У хід підуть санкції: США дають 30 днів всім компаніям, причетним до Nord Stream 2

Всі компанії, причетні до будівництва Nord Stream 2, повинні протягом 30 днів припинити роботи, інакше США застосують проти них нові санкції, передбачені в законі про оборонний бюджет Штатів.

Джерело: заява Державного департаменту США від 27 грудня

Дослівно: "Сторони, причетні до проєкту, повинні забезпечити, щоб судна, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", "негайно припинили пов'язану з будівництвом діяльність" в "добровільному порядку".

Це стосується всіх підрядників, які "свідомо продали, орендували або надали судна, які займаються прокладкою труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря, для будівництва Nord Stream 2".

Деталі: Ті, хто не послухаються і не будуть дотримуватися вимог Держдепу, зіткнуться з санкціями, передбаченими у законі про оборонний бюджет США, який президент Дональд Трамп підписав 20 грудня.

"Північний потік-2" в США називають інструментом, який Росія використовує для підтримки своєї агресії проти України.

Компанії, причетні до Nord Stream 2 повинні завершити роботу протягом 30 днів, інакше Штати почнуть вводити проти них санкції.

Протягом 60 днів держсекретар США повинен підготувати Конгресу звіт з метою виявлення порушників.

Штати намагаються зупинити будівництво "Північного потоку"

Відзначається, що позиція США, яка виступає проти Nord Stream 2, була послідовною в різних адміністраціях.

Передісторія:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.



У МЗС РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Станом на 23 грудня будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено на 93,5%.



Українська правда