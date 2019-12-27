Зеленський про 3 мільярди доларів від "Газпрому": Гроші вже на українських рахунках

Президент України Володимир Зеленський прокоментував отримання "Нафтогазом" від "Газпрома" 2,9 мільярда доларів заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей", - підкреслив він.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" підтвердив отримання від російського "Газпрому" 2,918 млрд доларів коменсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

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