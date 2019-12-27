Kyiv Boryspil Express: дизель-поїзди можуть замінити електричками

В Укрзалізниці розглядають можливість заміни дизель-поїздів на маршруті Kyiv Boryspil Express електричками.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає ЦТС.

За його словами, це станеться, якщо буде електрифіковано залізничну ділянку до аеропорту "Бориспіль".

Якщо це станеться, то дизель-поїзда з маршруту Kyiv Boryspil Express знімуть і спрямують в регіони.

"Електрифікація в напрямку аеропорту дозволить задіяти рухомий склад, який зараз використовується на маршруті, для перевезень в регіонах. Наприклад, цей новий поїзд ми запустимо на маршруті Чернівці-Львів, де спостерігається великий попит", - розповів Кравцов.

Нагадаємо:

Дизель-поїзд, виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, запустили на маршруті з київського вокзалу до аеропорту "Бориспіль".