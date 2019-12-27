Готівковий ринок: долар і євро продовжують дорожчати

Котирування гривні на міжбанку станом на 15:35 27 грудня встановилися на рівні 23,70 – 23,73 гривні за долар, на готівковому ринку - 23,47 - 24,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

Котирування гривні до євро на міжбанку встановились на рівні 26,43 - 26,47, на готівковому ринку - 25,85 - 26,66 гривні.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Курс долара на готівковому ринку

Курс євро на міжбанку

На "чорному" ринку долар торгується по 23,83 - 24,13 гривні, євро - 26,19 - 26,60 гривні.

Нагадаємо:

27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Економічна правда