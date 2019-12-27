Україна стягнула перший штраф за порушення повітряного простору в Криму

Казахська авіакомпанія Euro-Asia Air виплатила Україні 136 тисяч штрафу за політ над окупованим Кримом.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними Державіаслужби, 8 серпня 2019 року літак авіакомпанії Euro-Asia Air виконав політ в межах забороненої зони над окупованим півостровом.

Після цього Державіаслужба рішенням від 7 листопада 2019 року винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері цивільної авіації.

Зазначається, що компанія визнала свою провину і добровільно сплатила штраф у сумі 136 тисяч гривень.

За даними Державіаслужби, кількість порушень авіакомпаніями повітряного простору над Кримом становить понад 200 тисяч, а сума штрафів за здійснення діяльності російськими цивільними авіакомпаніями досягла 13 млрд грн.

Нагадаємо:

Після анексії АР Крим Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова в березні 2014 року.

Економічна правда