До держфонду стартапів вже надійшло 150 заявок від 650 осіб

Станом на 26 грудня 650 людей подали 150 заявок на отримання грантів від Українського Фонду Стартапів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що кожну заявку оцінює як мінімум двоє незалежних експертів з відповідною експертизою. Наразі вже оцінено 32 стартапи, 4 з них отримали високі бали та будуть запрошені на Pitch Day 25 січня 2020 року.

Впродовж Pitch Day стартапи будуть коротко презентувати свої ідеї перед членами конкурсної комісії. Оцінювати їх будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія.

За результатами Pitch Day кращі стартапи зможуть отримати фінансування..

Стартапи на стадії pre-seed (стадія, коли стартап ще не має створеного прототипу - ЕП) зможуть презентувати свою ідею протягом 3 хв., стартапи на стадії seed (стадія, коли стартап вже може запускати виробництво - ЕП) – протягом 7 хв.



Подати заявку можна на сайті Фонду – https://usf.com.ua/uk/

Нагадуємо:

2 грудня уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів з розміров в 440 мільйонів гривень, сума підтримки на один стартап — до 75 тисяч доларів.