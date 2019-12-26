Світовий лідер оптики планує купити українську мережу "Люксоптика"

Один із найбільших світових гравців на ринку лінз, оптичного устаткування та окулярів, французько-італійська холдинг EssilorLuxottica планує купити українську мережу "Люксоптика".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на АМКУ.

Зазначається, що на засіданння Антимонопольного комітету у четвер винесли питання щодо надання дозволу Essilor Nederland Holding B.V. (Нідерланди), на 100% підконтрольному EssilorLuxottica, на придбання понад 50% в International Optical House Holding B.V. (Нідерланди), якому належить 100% в ТОВ "Люксоптика Холдинг".

"Люксоптика" - найбільша мережа з 176 оптик.

Згідно Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Люксоптика Холдинг" є Надія Шаломова, дружина бізнесмена і колишнього глави адміністрації президента України Бориса Ложкіна, та співвласник мережі "Добробут" Олег Калашников.

Французько-італійський холдинг EssilorLuxottica - світовий лідер на ринку оптики, якій належать бренди Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany та інші.