Новини 26 грудня: НБУ купує валюту, справа Приватбанку, "Нафтогаз"

Про купівлю валюти Нацбанком. 26 грудня Нацбанк викупив з міжбанківського валютного ринку 700 мільйонів доларів.

Про справу Приватбанку. Окружний адмінсуд Києва 10 грудня визнав ТОВ "Самтек-Сервіс" пов'язаною з Приватбанком особою напередодні націоналізації.

Про "Нафтогаз". Кабмін як акціонер "Нафтогазу" зобов'язав компанію виплатити 8,5 мільярда гривень дивідендів за 9 місяців 2019 року до бюджету, оплату мають зробити до 27 грудня.

Про "Мотор Січ". Сполучені Штати сподіваються, що українська компанія "Мотор Січ" не буде продана Китаю.

Про Жеваго. Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У прес-службі Костянтина Жеваго заявили, що не погоджуються з рішенням суду про примусове стягнення 1,5 мільярда гривень на користь НБУ.

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