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Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду

Четвер, 26 грудня 2019, 15:55
 

Міністерство соціальної політики розробляє зміни в нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей у якості гуманітарної допомоги.

Джерело: заступник міністра соцполітики Олег Коваль, котрого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Виключення залишать для одягу спеціального призначення, що направляється ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичним установам.

Коваль пояснив це тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, наприклад, для пожежних, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають у ДСНС. Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя наших силовиків.

За словами Коваля, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

Пряма мова: "Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні".

Українська правда

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