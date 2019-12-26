Путін заявив, що у РФ є свій трубоукладач для "Північного потоку–2" – росЗМІ

Російський президент Володимир Путін заявляє, що у РФ "є трубоукладач", який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це із посиланням на власні джерела пише "Коммерсант".

Згідно із даними видання, Путін під час зустрічі із російськими бізнесменами цього тижня, також зазначив, що у запровадженні американських санкцій проти "Північного потоку-2" немає нічого критичного - це лише затримає завершення проєкту на "кілька місяців".

Інформагенція Reuters додає, що у 2016 році "Газпром" придбав спеціальний трубоукладач "Академік Черський", щоби перестрахуватися на випадок санкцій. За деякими даними, він зараз базується у порту Находки.

24 грудня керівник російської "Объединенной судостроительной корпорации" Олексій Рахманов заявив, що зараз у розпорядженні Росії немає суден-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б добудувати "Північний потік-2".

"Таких суден, які прямо сьогодні могли б приступити до роботи, немає", - заявив він в ефірі телеканалу "Россия 24".

За його словами, такі кораблі зазвичай будують під конкретний проєкт. Рахманов впевнений, що Росія зможе побудувати власний трубоукладач, утім, за його оцінками, для цього знадобиться в цілому до шести років: від півтора до двох років - на проєктування, та три-чотири роки - на саме будівництво.

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Нагадуємо:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" на сьогоднішній день завершено на 93,5%.

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