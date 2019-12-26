Експрезидент "Укрбуду" Микитась носитиме електронний браслет щонайменше до лютого

Експрезиденту "Укрбуду", екснардепу і забудовнику Максиму Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Деталі: Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов'язків, покладених на експрезидента корпорації "Укрбуд".

Відповідно до рішення суду, підозрюваний має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Також Микитась має утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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Нагадаємо:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

4 жовтня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

22 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жотвня за Микитася внесли заставу.