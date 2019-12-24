Зеленський: Людина не може віддавати за платіжку 70% зарплати

Президент Володимир Зеленський заявив, що комунальні послуги — це товар, за який потрібно сплачувати справедливу ціну, тому необхідно впроваджувати заходи з енергоефективності.

Джерело: слова президента на засіданні Ради розвитку громад та територій, "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги — це товар, за який потрібно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись у роботу регулятора. Ми всі все це дуже добре розуміємо, але є "але". Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком і людина не може віддавати 50, 60, є випадки, коли людина віддає 70 відсотків від своєї заробітної плати".

Деталі: За словами Зеленського, необхідно впроваджувати в Україні заходи з енергоефективності, адже вони сприятимуть зменшенню використання енергоносіїв і, як результат, – зниженню витрат на комунальні послуги.

Президент заявив, що через застарілу інфраструктуру люди опалюють космос замість своїх будинків.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Україна може використати 6 мільярдів гривень на програми енергоефективності та термомодернізації.

Так, на початку запуску програми пропонується впродовж наступного року модернізувати щонайменше 1 тис. будинків у 10 пілотних містах.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Українська правда