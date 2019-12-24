В 2019 році Україна експортувала новорічні іграшки у 27 країн світу

Україна за 10 місяців 2019 року експортувала вироби для новорічних і різдвяних свят на 7,5 мільйона доларів (+7,7% за аналогічний період 2018 року), експорт в Румунію, США та Грузію зріс у два рази.

Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

За його словами 83,1% складають вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок.

"Українські ялинкові прикраси забезпечують сьогодні святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу.

...Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів.

Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія тощо.

Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази)", - пише Качка.

Також він відзначив нові та старі ринки експорту новорічних прикрас.

"Без українських прикрас Новий Рік і Різдво в Росії були би зовсім безнадійними і похмурими, тож там теж активно купували українські яскраві кульки.

...Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, до вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик", - резюмує торгпредставник.

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Економічна правда