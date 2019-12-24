Нацрегулятор затвердив тарифи для ГТС з урахуванням протоколу на транзит газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у вівторок затвердила тарифи "Оператора газотранспортної системи України" на послуги з транспортування газу для точок входу/виходу на 2020-2024 рр.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт регулятора.

У комісії зазначають, що під час розрахунку тарифів вони врахували лист Оператора ГТС від 23 грудня, який подав регулятору уточнювальні документи на підставі підписаного в Мінську 20 грудня тристороннього протоколу Україна-РФ-ЄК.

Зокрема, тариф на транспортування для точок входу збільшиться на 11% - з діючих 91,87 грн, до 101,93 грн за 1 тис. куб. м (тут і далі - без ПДВ), тоді як для точок виходу - знизиться на 21%, з 157,19 грн до 124,16 грн за 1 тис. куб. м.

При цьому в проекті постанови за сценарію нульового транзиту тариф на транспортування для точок входу планувалося збільшити в 4,3 раза - до 393,55 грн за 1 тис. куб. м, для точок виходу - в 1,8 раза, до 288,5 грн за 1 тис. куб. м.

Також Нацкомісія по тарифам видала "Оператору газотранспортної системи України" ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу.

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