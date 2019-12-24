Екскерівництву "Дельта Банку" оголосили підозру у розкраданні 4,4 мільярда

Правоохоронці оголосили підозри трьом особам з колишнього керівництва правління АТ "Дельта Банк" у розкраданні 4,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що 23 грудня підозри оголосили колишній голові ради директорів банку, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу банку та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

"Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас службові особи АТ "Дельта Банк", для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що такі дії стали підставою визнання "Дельта Банку" неплатоспроможним та запровадження тимчасової адміністрації.

Наразі перевіряється можлива причетність інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.

Нагадаємо:

Суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів.

"Дельта Банк" ліквідували у 2015 році. На той час він був четвертий за розміром сукупних активів банком України.

Економічна правда