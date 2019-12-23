Сотні поліцейських продовжують "полювати" на гральні заклади

По всій території України продовжують працювати мобільні групи, які моніторять функціонування будь-яких гральних закладів.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу".

Деталі: Відзначається, що поліція буде припиняти будь-які спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Правоохоронці додали, що наразі із представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.

Нагадуємо:



19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Пізніше прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке прийняття закону щодо легалізації грального бізнесу, але зрозумівши, що цього не станеться вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами.

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Українська правда