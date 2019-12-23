Співзасновник Uber Каланік за останні півтора місяці продав 90% своєї частки

Співзасновник і колишній головний виконавчий директор Uber Technologies Inc. Тревіс Каланік за сім тижнів продав акції компанії більш ніж на 2,5 мільярда, що становить понад 90% його частки.

Якщо Каланік продовжить продавати папери Uber такими ж темпами, то в найближчі дні він повністю позбутися акцій компанії, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Каланік почав продавати акції Uber на початку листопада, коли було знято шестимісячне обмеження на продаж паперів ранніми інвесторами і співробітниками компанії після IPO. З цього часу він продовжував продавати акції щодня аж до 18 грудня.

Точно невідомо, чому Каланік позбавляється від акцій заснованої ним компанії, проте, за даними джерел WSJ, у нього давно накопичувалося невдоволення нинішнім керівництвом компанії, а також діями акціонерів, які змусили його піти з поста CEO в 2017 році.

Акції Uber подешевшали більш ніж на 30% з моменту IPO. За підсумками торгів в п'ятницю вартість акції компанії виросла на 1,5% до $ 30,45.

Падіння вартості акцій компанії відображає невпевненість інвесторів у здатності Uber приносити прибуток, пише газета.

У третьому кварталі 2019 року чистий збиток компанії збільшився на 20% в порівнянні з тим же періодом минулого року, до $ 1,16 млрд.

Однак глава компанії Дара Хосровшахі пообіцяв вивести компанію на прибутковий рівень до кінця 2021 року - раніше, ніж прогнозували багато аналітиків.

Каланік пішов з поста CEO Uber в 2017 році під тиском з боку акціонерів після серії скандалів, включаючи звинувачення в жорсткій корпоративній культурі і судовий розгляд з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.

Колишній CEO Uber розвиває стартап CloudKitchens, який займається будівництвом кухонь і здачею їх в оренду ресторанам, які працюють тільки на доставку.

За даними обізнаних джерел WSJ, на початку 2019 року компанія залучила $ 400 млн фінансування з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії.

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