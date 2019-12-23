Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит та виробіток "зелених" станцій

Вночі 22 грудня було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт.



Про це у Facebook повідомив глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Сьогодні протягом 02.00-06.00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває дотепер.

Причина низький попит/споживання електроенергії (тепла погода та падіння промисловості) при високому виробітку "зелених" виробників.

Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) відсутній.

Генерація вітроелектростанцій вночі складала 750 МВт, що на 350 МВт більше, аніж у попередню ніч. Вдень СЕС + ВЕС біля 1100 МВт", - написав він.

Герус також наголосив, що на користь приватних "зелених станцій" вимикаються державні АЕС з низькими тарифами.

"Дожилися до того, що виключаємо вже збудовані державні атомні електростанції із тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС та ВЕС із найбільшим у Європі євротарифом 3-5 грн за кВт-год.

Вже зараз зрозуміло, що весною це буде повторюватися у масштабах у рази більших. Це державницька політика? Є ще десь у світі таке?", - наголошує нардеп.

Економічна правда