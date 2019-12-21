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Росія збирається завершити "Північний потік-2" попри санкції США

Субота, 21 грудня 2019, 17:43
 

Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

"Росія реалізовувала і продовжить реалізовувати свої економічні проєкти незалежно від чиїхось санкцій", - йдеться в заяві.

У російському відомстві заявили, що "США переходять знакову межу в зовнішній політиці, починаючи вводити санкції, до яких Росія давно звикла, проти власних союзників".

"Насправді мова йде не про сприяння європейцям в безперебійному забезпеченні енергоносіями за прийнятними цінами, а про прагнення позбавити їх гарантованих джерел такого постачання з Росії...У Вашингтоні вирішили, що заради геополітичних амбіцій і комерційної вигоди можна не шкодувати нікого, навіть найближчих партнерів по НАТО", - наголошується в заяві.

Слід зазначити, що росіянам залишилося прокласти близько 300 км труб нового газопроводу.

Передісторія:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що  газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.

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Росія Північний потік США санкції

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