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У ЄС знову оштрафували Google, цього разу на 150 мільйонів євро

Субота, 21 грудня 2019, 13:59
 

Франція оштрафувала інтернет-гігант Google на суму 150 мільйонів євро за використання своєї домінуючої позиції на ринку реклами в пошукових системах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Французькі антимонопольні органи заявили, що правила рекламної платформи Google Ads не прозорі і важкі для розуміння.

Американській компанії також було наказано уточнити правила для оголошень і процедуру блокування аккаунтів рекламодавців.

Розслідування політики Google було розпочато через заяву французької компанії Gibmedia, яка управляє різними веб-сайтами. Google заблокував Gibmedia на своїй рекламній платформі в 2015 році.

У Google вже заявили, що опротестують рішення французького антимонопольного органу. Представник компанії також пояснив, що діяльність компанії Gibmedia була припинена, тому що інтернет-користувачі "очікують захисту від експлуататорської і образливої реклами".

"Gibmedia рекламувала сайти, які обманювали людей, які платять за послуги на неясних умов виставлення рахунків. Ми не хочемо такого роду реклами в наших системах, тому ми призупинили роботу Gibmedia і відмовилися від рекламних доходів, щоб захистити споживачів від шкоди", - сказав він.

Як відомо, антимонопольні органи ЄС також провели розслідування проти Google за рекламу в пошукових системах, оштрафувавши компанію в березні на 1,49 мільйона євро за незаконне перешкоджання послуг інших компаній своїм власним продуктом Adsense for Search.

Європейська правда

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Google ЄС реклама

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