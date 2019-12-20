Швейцарія зупинила одну зі своїх п’яти АЕС в рамках відмови від атомної енергії

Швейцарія у п’ятницю вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в рамках процесу відмови від атомної енергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Станція потужністю 373 мегават, яку відкрили в 1972 році, виробляла достатньо електроенергії, щоб покрити споживання енергії сусіднього міста Берн протягом більш ніж 100 років.

У сценах, показаних в прямому ефірі по швейцарському телебаченню, в 12.30 технік натиснув дві кнопки в кімнаті управління, щоб зупинити ланцюгову реакцію і деактивувати реактор, закриваючи станцію назавжди.

Таким чином Швейцарія закрила першу зі своїх п'яти АЕС. Рішення відмовитися від ядерної енергетики було підтримане на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати сталу енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

Сусідня Німеччина повинна відмовитися від атомних електростанцій до 2022 року, в той час як уряд Швейцарії заявив, що не буде будувати нові ядерні реактори і виведе з експлуатації свої існуючі станції в кінці їх терміну служби.

Жодних дат для зупинки інших атомних електростанцій Швейцарії не встановлено, хоча очікується, що наступною буде станція Бецнау біля кордону з Німеччиною – найстаріша в країні.

Європейська правда