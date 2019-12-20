Новини 20 грудня: гральні автомати, гривня, Приватбанк

Про гральні автомати. Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке прийняття закону щодо легалізації грального бізнесу, але зрозумівши, що цього не станеться вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає хто стоїть за провалом закону про легалізацію грального бізнесу та анонсував закриття всіх нелегальних гральних залів.

Про гривню. З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

Про Приватбанк. Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

Про транзит газу. Готовність Російської Федерації підписати з Україною довгостроковий транзитний контракт за європейськими правилами багато в чому пов'язана із майбутніми санкціями США щодо газопроводу "Північний потік-2", заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За даними Reuters, Росія запропонувала виплатити Україні всі 3 мільярди доларів "газового" боргу на користь рішення Стокгольмського арбітражу.

Про Укрзалізницю. У Міністерстві інфраструктури очікують, що наглядова рада "Укрзалізниці" звільнить з посади голови правління компанії Євгена Кравцова до кінця року.

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