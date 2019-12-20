Зеленський поговорив із Дудою про російський газ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої обговорив газову угоду з РФ і перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у "нормандському форматі".

Про це у п’ятницю ввечері повідомили у пресслужбі глави держави, пише "Європейська правда".

Лідери України та Польщі приділили особливу увагу питанням забезпечення енергетичної безпеки в Європі, зазначили у пресслужбі.

"Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу", - сказано у повідомленні.

"Зеленський подякував Анджею Дуді за активну позицію Польщі у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його держава й надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Під час розмови сторони відзначили позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на цей рік, а також торкнулися питань взаємодії у рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України.