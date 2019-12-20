Ryanair відкриває новий напрямок зі Львова до Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск нового напрямку з аеропорту Львів - у Познань (Польща).

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію авіакомпанії.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень (по середах і неділях), починаючи з 1 квітня 2020 року.

Всього в літньому розкладі авіакомпанія буде літати в/з Львова по 7 напрямках, включаючи два нових - в Познань і в Будапешт (рейси до столиці Угорщини були анонсовані раніше).

Також буде збільшена частота на існуючих рейсах: Варшава (Модлін) - 5 разів на тиждень, Краків - 4 рази на тиждень.

Завдяки цьому в Ryanair планують на львовсіх маршрутах за рік обслужити 350 тис. пасажирів.

Нагадуємо:

Ryanair змінив структуру тарифів, ввів можливість попереднього замовлення харчування на свої рейси і змінив максимальний збір за пріоритетну посадку.



