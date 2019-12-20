Cкільки в 2019 році з’явилося нових компаній та ФОПів в Україні

За січень-листопад кількість новозареєстрованих компаній в Україні виросла на 37 тисяч, а ФОПів на 42 тисячі, порівняно з таким же періодом попереднього року.

Платформа YouControl дослідила зміни в українському бізнесі за 2019 рік.

Від початку 2019 року і до листопада кількість підприємств в Україні збільшилась майже на 37 тис. (або на 4%) – і досягла 971 тис. Цей показник визначений на основі даних Держстату про кількість юросіб без урахування некомерційних організаційно-правових форм власності.

Підприємства, що відкривалися протягом 2019 року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої оптової торгівлі. Майже 13% підприємств зі всіх новостворених поточного року саме такий КВЕД вказали при реєстрації.

Також популярною серед підприємств-новачків була робота з нерухомістю – надання в оренду та будівництво.

За розрахунками YouControl на основі даних НБУ, найбільший приріст кредитів протягом 10 місяців 2019 року отримали компанії із галузей будівництва (+1,3 млрд грн), роздрібної торгівлі (+1,2 млрд грн) та логістики і складського господарства (+0,9 млрд грн).

"Приріст виданих банками кредитів – лише один із індикаторів зростання популярності тієї чи іншої галузі.

Втім сильна сторона цього показника полягає у тому, що він відображає реальну активність уже діючих підприємств та зацікавленість банків у кредитуванні галузі", – пояснює кандидат економічних наук, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

На початку 2019 року кількість ФОПів в Україні досягала 1,91 млн.

Цей показник говорив про зростання масиву фізичних осіб-підприємців на 4% порівняно із початком минулого року. Навряд чи цього року повториться подібний результат, адже від січня до листопада 2019-го кількість ФОПів зросла лише на 42 тис., що відповідає 2%.

Таку загальну кількість ФОПів визначило не лише відкриття, а й припинення роботи підприємців. За 2019 рік зареєструвалося понад 256 тис. нових ФОПів, а закрилося – 213 тис.

Серед останніх було 58 тис. тих, хто відкрився лише поточного року, але не зміг втриматися на плаву навіть такий короткий проміжок часу.

Очікувано, найбільший приріст кількості фізичних осіб-підприємців був у напрямку комп’ютерного програмування. Майже 11% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії.

Вдвічі менше було ФОПів, що посіли другу та третю сходинки – вони обрали для себе роздрібну торгівлю продовольством у неспеціалізованих магазинах та б’юті-послуги.

Експерти вважають, що 2019 року бізнес скоріше провів в очікуванні.

За словами Дмитра Суслова, директора українського "Бітрікс24", особливий сплеск в запуску нового бізнесу не спостерігався, але у діловому середовищі відбулися інші якісні зміни: "Зросла підприємницька активність: більшість тих, хто вже має власну справу, чимало роблять, аби розвиватися, вдосконалювати командну взаємодію, робити свій продукт кращим та працювати з клієнтами на більш високому рівні.

Наприклад, підприємці почали цікавитися технологіями, розвитком бренду, клієнтським сервісом тощо".

А Руслан Соболь, голова ГС "Асоціація власників малого та середнього бізнесу", не бачить позитивних зрушень у вітчизняному бізнес-середовищі за поточний рік: "Наразі маємо низхідний тренд у купівельній спроможності та на ринку праці.

Закони економіки прив’язані до певних механізмів, зокрема, доступу до вигідних кредитів, позитивного економічного та політичного середовища.

У тих умовах, що наразі знаходиться країна, навряд чи варто очікувати стрімкого розвитку чи розширення бізнесу, відкриття нових підрозділів чи освоєння нових напрямків. Поки це не на часі. Наразі завдання скоріше полягає в збереженні того, що є".

Економічна правда



