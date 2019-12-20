Кредобанк знижує ставки за іпотечними кредитами до 16% річних  

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"Кредобанк" знижує відсоткові ставки та розширює пропозиції за кредитами на придбання житлової нерухомості для фізичних осіб.

Відтепер у банку можна отримати іпотечний кредит за однією з найнижчих на ринку ставок – від 16% річних на перші три роки кредиту, а також рефінансувати існуючий іпотечний кредит на вигідніших умовах або отримати кредит на поточні потреби під заставу нерухомості.

Іпотечний кредит за ставкою від 16% річних можна отримати на придбання житла на вторинному ринку за умови участі власними коштами від 40% вартості об’єкта кредитування.

У разі участі власними коштами від 20% до 39% відсоткова ставка на перші 3 роки кредитування складе від 17% річних.

При купівлі нерухомості на первинному ринку відсоткова ставка на перші 3 роки кредиту складе від 17% річних при участі власними коштами від 40% та від 18% річних при участі власними коштами від 20% до 39% вартості об’єкта, що купується.

Після перших трьох років кредитування за іпотечним кредитом діє змінна відсоткова ставка, що розраховується на базі UIRD3M – індикативної ставки Українського індексу ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України. Термін кредитування – до 20 років.

Рефінансування під заставу нерухомості можливе для будь-яких кредитів, наданих фізичним особам банками та фінансовими компаніями. Рефінансуванню підлягає заборгованість, яка обслуговується без прострочень.

Відсоткова ставка за таким кредитом складає від 16% річних та не змінюється протягом перших трьох років кредитування. Ставка за кредитом на поточні потреби під заставу нерухомості – від 18% на перший рік кредитування.

У подальші роки діє змінна відсоткова ставка, що розраховується на базі UIRD3M – індикативної ставки Українського індексу ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

Термін кредитування – до 20 років для рефінансування та до 10 років для кредитування на поточні потреби.

"Кредобанк знижує базові відсоткові ставки за іпотечними кредитами, аби зробити можливість придбання житла доступнішим для більшої кількості українців. Сьогодні умови банку з іпотечного кредитування є одними з найвигідніших на ринку. Окрім того, ми готові рефінансувати під іпотеку на істотно вигідніших умовах будь-який кредит, а також надаємо кредити на поточні потреби під заставу житлової нерухомості на привабливих умовах", – говорить директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Орися Юзвишин.

Довідка:

АТ "КРЕДОБАНК" заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.

Домінуючий підрозділ групи – найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, найстійкіший з 48 банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (листопад 2018 р.).



Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011

