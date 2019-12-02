США до 25 грудня ухвалять санкції проти "Північного потоку-2" — ЗМІ

Конгрес США включить санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2", в оборонний бюджет на наступний рік. Його затвердять до 25 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на джерела.

Оскільки Росія сама не може будувати такі трубопроводи, санкції зачеплять переважно міжнародні спеціалізовані компанії, які потім будуть не допущені до будь-якого бізнесу США.

Насамперед це швейцарська компанія Allseas, яка прокладає підводні труби та глибоководні кабелі по всьому світу. Але також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом", такі як "Uniper", яка фінансово бере участь у проєкті.

"Шлях до таких санкцій через закон про військовий бюджет є незвичним, але має вагому причину: будівництво трубопроводу між Росією та Німеччиною має бути завершено приблизно за три місяці. Оскільки санкції мають бути спрямовані проти компаній, які беруть участь у будівництві, не залишиться достатньо часу для ухваленя великого, далекосяжнішого закону про санкції, такого, як прагнуть опозиційні демократи", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що санкції повинні дати ЄС три роки для створення власного механізму з протидії залежності від "Газпрому" та Росії.

Днями сенатор-республіканець Тед Круз висловив переконання, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.

Європейська правда