Нацбанк домігся погашення заборгованості Дельта Банку у 925 мільйонів

Національний банк 21 листопада домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування Дельта Банку у розмірі 924,22 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Погашення відбулось завдяки стягненню заставного майна – облігацій Державної іпотечної установи.

Судовий спір за позовом Національного банку про звернення стягнення на заставлені цінні папери розглядався з квітня 2017 року, загалом відбулося більше 20 засідань із цього питання.

11 листопада 2019 року Північним апеляційним господарським судом ухвалено рішення, на виконання якого і відбулось погашення у повному обсязі заборгованості за одним із кредитів рефінансування, який було надано Дельта Банку 12 вересня 2014 року.

Погашенню також підлягатимуть розформуванню резерви Національного банку під очікувані кредитні збитки на суму 922,24 грн, в розмірі заборгованості за основним боргом та нарахованими відсотками.

Начальник Управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш зазначив, що НБУ став повноправним власником облігацій та набув право як на отримання коштів від погашення цінних паперів, що відбудеться 18 листопада 2020 року, так і купонного доходу за ними.

"Загалом ми розраховуємо на отримання від Державної іпотечної установи коштів у розмірі 1 072,76 млн грн", - зазначив він.

В НБУ зазначають, що після здійснення погашення загальний розмір заборгованості Дельта Банку перед Національним банком за кредитами рефінансування зменшився з 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

Економічна правда