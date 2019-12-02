У Китаї скануватимуть обличчя користувачів смартфонів

Із 1 грудня жителям Китаю для підключення нових мобільних сервісів потрібно сканувати свої обличчя.

Джерело: Бі-Бі-Сі

Деталі: Про майбутнє нововведення було оголошено у вересні. За словами влади, це робиться для захисту законних прав та інтересів громадян у кіберпросторі.

Для отримання мобільного номера і раніше було потрібне при собі посвідчення особи з фотографією – тепер пред'явлене фото будуть звіряти зі сканом обличчя, щоб точно ідентифікувати користувача і упевнитися, що всі користувачі присутні в мережі під своїми справжніми іменами.

Сотні користувачів китайських соцмереж висловили заклопотаність тим, що влада збирає все більше даних про них. Багато хто скаржиться на витоки персональних даних. Громадянам дзвонять незнайомі люди, які звідкись дізналися їхні прізвища та адреси.

Передісторія: Влада КНР багато років борються з анонімним використанням інтернету. Наприклад, у 2017 році було ухвалено закон, згідно з яким інтернет-платформи зобов'язали перевіряти особистість користувачів перед розміщенням їхнього контенту.

Кількість інтернет-користувачів у Китаї обчислюється сотнями мільйонів. Більшість із них входять в мережу через мобільні телефони.

Уряд широко використовує відеоспостереження і різні технології розпізнавання людей за обличчям для контролю за населенням.

У 2017 році в Китаї налічувалося 170 мільйонів відеокамер, а в 2020-му, як очікується, ця цифра зросте до 400 мільйонів.

Тоді ж має завершитися створення всеохопної бази даних, яка містить податкову та іншу інформацію про кожного жителя країни.

Влада і ЗМІ подають технологію розпізнавання облич як ефективний засіб боротьби зі злочинністю. У минулому році в місцевій пресі широко висвітлювався випадок, коли завдяки їй поліція змогла затримати підозрюваного зловмисника на концерті серед натовпу в 60 тисяч людей.

Сканування облич усе ширше входить у побут, зокрема, для платежів у магазинах.

Торік один університетський викладач оскаржив у суді рішення адміністрації природного парку зробити сканування облич обов'язковим для відвідувачів.

У вересні уряд визнав за необхідне обмежити й упорядкувати використання відповідних технологій у навчальних закладах, коли з'ясувалося, що шкільне начальство таким чином контролює відвідуваність занять і поведінку учнів.

Українська правда