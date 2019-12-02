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В Україні рекордно зросли продажі нових мотоциклів

Понеділок, 2 грудня 2019, 09:29

За 9 місяців 2019 року в Україні продали 27,4 тисяч нових мотоциклів - на 50% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

"Зростання ринку мотоциклів виявилося рекордним", - заявив директор аналітичної компанії AUTO-Consulting Олег Омельницький.

"Поєднання китайське + недороге і керує балом на українському ринку нової мототехніки. Тих же Geon за дев’ять місяців року продали майже 2 тис штук, і в топ-10 найпродаваніших в Україні марок мотоциклів вона посідає шосту позицію. Виробник позиціонує Geon як український бренд, але збирають цю техніку в Китаї.

А на першому місці в десятці найпродаваніших, за статистикою AUTO-Consulting, із показником 5,6 тис штук опинилася стовідсотково китайська марка — Musstang. Ціни на її техніку коливаються у межах 1−1,5 тис доларів (24,5−36,8 тис грн). На другому місці - українська компанія Spark, яка грає в тому ж ціновому сегменті й свої мотоцикли також збирає в Піднебесній.

У всьому топ-10 тільки один бренд не пов’язаний із Китаєм - це індійська марка Bajaj, яка показала сьомий результат", - йдеться у статті.

Зазначається, що продажі мототехніки зростають не тільки в Україні, а й на континенті загалом. У ЄС за перше півріччя 2019 року продажі збільшились на 10% - найдинамічніше торгували в Румунії (+45%), Польщі (+27%) та Угорщині (+22%).

Водночас ринок так званих країн СНД, за даними профільного ресурсу motorcyclesdata, у першому півріччі зріс на 56%.

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