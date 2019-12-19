Екс-службовців "Черкасиобленерго" підозрюють у заволодінні 313 мільйонами

За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру двом колишнім службовим особам ПАТ "Черкасиобленерго" за фактами заволодіння коштами підприємств та зловживанні службовим становищем, яким заподіяно понад 313 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила прес-служба САП.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" та перший заступник голови правління цього товариства, діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ "ХК "Енергомережа", у порушення вимог Закону "Про електроенергетику", підписали договори про переведення боргу та заміни боржника і заволоділи коштами, які мали надійти від з ПАТ "Азот" до ПАТ "Черкасиобленерго".

Як наслідок, енергопостачальній компанії завдано збитків на загальну суму 313 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів.

Зауважимо, що раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа".

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