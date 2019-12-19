Суд ЄС зобов'язав авіакомпанію відповідати за шкоду, заподіяну розлитою кавою
Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що авіакомпанії несуть відповідальність за нещасні випадки на своєму літак, навіть якщо інциденти не пов'язані з їх основною діяльністю.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті суду.
Громадянка Австрії подала до суду на австрійську авіакомпанію Niki Luftfahrt після того, як вона обпеклася під час рейсу з Пальми де Майорки до Відня, коли чашка гарячої кави її батька перекинулася зі столика. Не було зрозуміло, що стало причиною інциденту – поламаний столик або вібрація літака.
Авіакомпанія, яка зараз є неплатоспроможною, стверджувала, що інцидент не може вважатися нещасним випадком згідно з міжнародними правилами, оскільки він не пов'язаний з небезпекою, зазвичай пов'язаною з польотом.
Верховний суд Австрії передав цю справу Суду ЄС, який не погодився з авіакомпанією, стверджуючи, що нещасний випадок є "непередбаченою, шкідливою та мимовільною подією" і що міжнародні правила мали на меті встановити сувору систему відповідальності, забезпечуючи справедливий баланс інтересів.
Суд зазначив, що авіакомпанія все ще може подати апеляцію і довести, що пасажир чи третя сторона відповідальна за заподіяну шкоду.
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