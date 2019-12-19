Новини 19 грудня: блокування держвидатків, Газпром та бурштин

Про блокування держвидатків. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Призупинення фінансування незахищених статей бюджету пов'язане з тим, що деякі держоргани наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

Про борги Газпрому. Жодна зі сторін газових перемовин не пропонувала зарахувати борги "Газпрому" взамін на "борги Януковича" на офіційному рівні.

Про бурштин. Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240, який передбачає введення єдиних дозвілів на геологічне вивчення бурштинових надр з подальшим видобуванням бурштину на 5 років на ділянки до 10 гектарів.

Про легалізацію азартних ігор. Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Про конфлікт НБУ та Ради НБУ. Національний банк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.

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Ігор Ніконов, "КАН девелопмент": 90% будівельного ринку працюють за принципом "пилососимо з усіх"

У чому головна проблема київських заторів і паркінгів, яка реальна собівартість будівництва, чому зміцнення гривні треба розслідувати, як впливає на ринок "Укрбуд", і чому Ніконов не розуміє "дачників".