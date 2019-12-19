Нацкомісію з питань тарифів буде створювати Кабмін

Народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

Законопроєкт №2490-1 підтримали 265 народних депутатів.

Відповідно до документа змінюються правовий статус і порядок призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зміни обумовлені рішенням Конституційного суду від 13 червня 2019 року, який визнав низку положень у законі про регулятор неконституційними.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Крім того, комісія отримала додаткові повноваження з регулювання ринку електроенергії "на добу вперед", внутрішньодобового ринку та забезпечення купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом і трейдерської діяльності.

Нагадаємо:

13 червня 2019 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

5 грудня 2019 року парламент прийняв в першому читанні законопроект №2490-1, який мав привести закон про НКРЕКП у відповідність до Конституції.

Положення закону про НКРЕКП, що визнані неконституційними, мали втратити чинність з 31 грудня 2019 року. Відтак, для повноцінної роботи регулятора Рада мала до кінця року привести закон у відповідність до Конституції.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, встановлює тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій, ціни (тарифи) для населення.

Відтак, повноцінна робота регулятора є критично важливою для сфери ЖКГ та забезпечення прав споживачів комунальних послуг.

Роман Скляров, ЕП