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Deutsche Bahn продасть локомотивів і вагонів на 1 млрд євро

Четвер, 19 грудня 2019, 18:44

Німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn продасть 150 своїх локомотивів і 5 тисяч вантажних залізничних вагонів у рамках угоди про продаж з подальшою орендою, щоб уникнути одноразових списань і збитків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать документи компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters в четвер.

Очікується, що виторг від продажу складе 1 мільярд євро, свідчать документи.

Згідно з планом, вантажний підрозділ Deutsche Bahn буде орендувати всі свої локомотиви і залізничні вагони з 2029 року.

Представник Deutsche Bahn відмовився коментувати внутрішні документи компанії.

Нагадаємо, у липні в Німеччині погодили виділення 86 мільярдів євро на реалізацію 10-літнього плану з покращення залізничної мережі Deutsche Bahn.

Європейська правда

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Німеччина залізниця

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