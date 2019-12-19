Всі розділи
Укр / Рус

Компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2019 року

Четвер, 19 грудня 2019, 16:30

Компанія SplashData опублікувала щорічний список найпопулярніших і, отже, найгірших з точки зору інформаційної безпеки паролів року - перше місце шостий рік поспіль посідає комбінація "123456".

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що на другому місці у рейтингу - комбінація "123456789", на третьому - пароль "qwerty", який знову набра популярність. У минулому році ця комбінація була лише на 9 місці.

Водночас словао "password" опустилось з другої на четверту позицію.

Топ-10 виглядає наступним чином:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123

"Щоб покращити пароль, не варто вибирати в якості пароля прості комбінації чисел, імена, прізвища, дати народження. Також до категорії "ненадійних паролів" входять назви видів спорту, міст, країн, фільмів і популярних елементів сучасної культури", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гончарук хоче виміряти якість інтернету в дитсадках та лікарнях 9 грудня 2019, 19:40
Доступ до інтернету: Мінцифри проводить опитування серед об'єктів соцінфраструктури 9 грудня 2019, 13:41
Мінцифри запустило сайт із вимірювання швидкості інтернету 25 листопада 2019, 14:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!