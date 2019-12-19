Компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2019 року
Компанія SplashData опублікувала щорічний список найпопулярніших і, отже, найгірших з точки зору інформаційної безпеки паролів року - перше місце шостий рік поспіль посідає комбінація "123456".
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Зазначається, що на другому місці у рейтингу - комбінація "123456789", на третьому - пароль "qwerty", який знову набра популярність. У минулому році ця комбінація була лише на 9 місці.
Водночас словао "password" опустилось з другої на четверту позицію.
Топ-10 виглядає наступним чином:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- password
- 1234567
- 12345678
- 12345
- iloveyou
- 111111
- 123123
"Щоб покращити пароль, не варто вибирати в якості пароля прості комбінації чисел, імена, прізвища, дати народження. Також до категорії "ненадійних паролів" входять назви видів спорту, міст, країн, фільмів і популярних елементів сучасної культури", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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