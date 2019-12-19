Компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2019 року

Компанія SplashData опублікувала щорічний список найпопулярніших і, отже, найгірших з точки зору інформаційної безпеки паролів року - перше місце шостий рік поспіль посідає комбінація "123456".

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що на другому місці у рейтингу - комбінація "123456789", на третьому - пароль "qwerty", який знову набра популярність. У минулому році ця комбінація була лише на 9 місці.

Водночас словао "password" опустилось з другої на четверту позицію.

Топ-10 виглядає наступним чином:

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123

"Щоб покращити пароль, не варто вибирати в якості пароля прості комбінації чисел, імена, прізвища, дати народження. Також до категорії "ненадійних паролів" входять назви видів спорту, міст, країн, фільмів і популярних елементів сучасної культури", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда