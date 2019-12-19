Газові переговори РФ і України тривають з перервами на юристів - ЗМІ

Росія і Україна продовжують переговори в Берліні, з приводу транзиту російського газу, з перервами на консультації з юристами.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в російській делегації.

Як повідомляється, з української сторони в переговорах беруть участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, з російської - голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і голова Міненерго РФ Олександр Новак.

Нагадуємо:

Раніше вдень, у рамках тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу в Європу через територію України міністр енергетики Олексій Оржель розпочав двосторонні переговори з німецьким міністром економіки Петером Альтмайєром.

19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Європейська комісія розраховує на досягнення політичної угоди щодо транзиту газу за підсумками тристоронніх переговорів за участі України та РФ, що відбудуться 19 грудня.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

