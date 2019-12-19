Офіційно: ЄС продовжив економічні санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу в четвер офіційно погодила раніше схвалене політичне рішення лідерів ЄС про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Євросоюзу у четвер.

"Сьогодні Рада (ЄС) продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні галузі російської економіки, до 31 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Це рішення ухвалене після звіту президента Макрона та канцлерки Меркель перед Європейською радою 12 грудня 2019 року про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про підтримання санкцій. Зважаючи на те, що Мінські угоди виконуються не повністю, Європейська рада одноголосно прийняла політичне рішення про оновлення економічних санкцій проти Росії", - зазначено у повідомленні.

Далі формальне рішення повинно бути опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС, після чого воно набуде чинності.

Нагадуємо:

Термін дії нинішніх санкцій, які були продовжені 27 червня нинішнього року, закінчуються 31 січня 2020 року.

Економічні санкції були введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації в Україні з подальшим посиленням у вересні 2014 року.

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Європейська правда