The Economist обрав Узбекистан країною року

Журнал The Economist у своїй щорічній номінації "країна року" назвав Узбекистан державою, яка зробила найбільший прорив завдяки реформам.

Про це в четвер повідомляється на сайті видання, передає ТАСС.

"[Президент Узбекистану Шавкат- ред.] Мірзийоєв почав проводити реформи, які прискорилися за минулий рік. Його уряд багато в чому поклав кінець примусовій праці", - йдеться в повідомленні.

Серед головних досягнень нової влади Узбекистану видання зазначає ліквідацію спеціалізованої колонії з виконання покарань "Жаслик" та допуск в країну іноземних журналістів.

Також відзначається припинення тиску на малий бізнес з метою отримання хабарів, більша відкритість кордону, що дозволило возз'єднатися сім'ям, члени яких проживали в різних країнах Центральної Азії.

Журнал наголошує і запрошення в Узбекистан іноземних фахівців для допомоги національній економіці.

Як повідомляє The Economist, Узбекистан ще чекає довгий шлях, але жодна інша країна не просунулася так далеко в 2019 році.

Серед інших держав, які потрапили в рейтинг видання за підсумками року, що минає, Нова Зеландія, Північна Македонія і Судан.