The Economist обрав Узбекистан країною року
Журнал The Economist у своїй щорічній номінації "країна року" назвав Узбекистан державою, яка зробила найбільший прорив завдяки реформам.
Про це в четвер повідомляється на сайті видання, передає ТАСС.
"[Президент Узбекистану Шавкат- ред.] Мірзийоєв почав проводити реформи, які прискорилися за минулий рік. Його уряд багато в чому поклав кінець примусовій праці", - йдеться в повідомленні.
Серед головних досягнень нової влади Узбекистану видання зазначає ліквідацію спеціалізованої колонії з виконання покарань "Жаслик" та допуск в країну іноземних журналістів.
Також відзначається припинення тиску на малий бізнес з метою отримання хабарів, більша відкритість кордону, що дозволило возз'єднатися сім'ям, члени яких проживали в різних країнах Центральної Азії.
Журнал наголошує і запрошення в Узбекистан іноземних фахівців для допомоги національній економіці.
Як повідомляє The Economist, Узбекистан ще чекає довгий шлях, але жодна інша країна не просунулася так далеко в 2019 році.
Серед інших держав, які потрапили в рейтинг видання за підсумками року, що минає, Нова Зеландія, Північна Македонія і Судан.
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