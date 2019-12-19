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У "Нафтогазі" заявили про готовність продати "Кіровоградгаз"

Четвер, 19 грудня 2019, 12:57

НАК "Нафтогаз України готовий продати свою 51% частку в АТ "Кіровоградгаз", якщо дозволить уряд і знайдеться покупець.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на звіті компанії з реалізації плану анбандлінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із задоволенням би його продали. Чекаємо покупців. Якщо нам дозволить уряд і знайдеться покупець, ми б його продали", - підкреслив він.

Зазначається, що навколо "Кіровоградгазу" тривалий час йде корпоративний конфлікт - "Нафтогаз" зміг змінити менеджмент компанії, отримавши контроль над її управлінням, лише у червні 2017 року, до того збори акціонерів зривалися.

НАК "Нафтогаз України" належить 51% акцій "Кіровоградгазу", ТОВ "Інвестиційна компанія" Фінлекс-Інвест "(Київ) - 32,9%.

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Нафтогаз

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