У США підтримали надання 700 мільйонів доларів допомоги Україні

Ігор Ніконов, "КАН девелопмент": 90% будівельного ринку працюють за принципом "пилососимо з усіх" У чому головна проблема київських заторів і паркінгів, яка реальна собівартість будівництва, чому зміцнення гривні треба розслідувати, як впливає на ринок "Укрбуд", і чому Ніконов не розуміє "дачників". (рос)

Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком Через три роки після націоналізації у ексвласників "Привату" з'явились шанси на повернення банку. Проти такого сценарію НБУ та Кабмін, які пообіцяли МВФ не допустити цього. Хто ближче до перемоги?