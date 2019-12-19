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У США підтримали надання 700 мільйонів доларів допомоги Україні

Четвер, 19 грудня 2019, 10:05

Палата представників Конгресу США схвалила виділення 698 мільйонів доларів допомоги для України на 2020-й рік.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Про це повідомила конгресвумен-демократка Марсі Каптур.

Сума допомоги на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Надалі розглянути питання надання коштів має Сенат Конгресу. Голосування відбувається у рамках розгляду законопроєктів щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік.

За словами Каптур, таке рішення означає потужну двопартійну підтримку України.

Окрім цього, комітет із закордонних справ Сенату 18 грудня підтримав проект жорстких санкції щодо Росії.

Нагадаємо:

Заступниця міністра оборони Аліна Фролова повідомила, що з майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США на понад 85% цієї допомоги укладені контракти.

Українська правда

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