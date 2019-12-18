Милованов: Поважаю думку українців, які проти продажу землі іноземцям

Міністр розвитку економіки та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що поважає думку українців, які виступають проти продажу землі іноземцям.

Про це він сказав під час лекції НВ Світ в 2020 у вівторок.

"Я приймаю з повагою бажання суспільства, більшої його частини - не продавати землю іноземцям", - сказав міністр.

За його словами, економічна необхідність земельної реформи полягає в тому, щоб привести в український агросектор дешеві і довгі гроші.

Він додав, що ці гроші необхідні, щоб підвищити додану вартість з гектара землі.

Милованов підкреслив, що на сьогодні додана вартість з гектара землі - в два рази нижче, ніж в Польщі.

"Потрібна переробка, потрібна інфраструктура, потрібні інші інвестиції. В тому числі і в професіоналізацію працівників, щоб ми виробляли велику додану вартість на гектар землі", - сказав міністр.

Він вважає, що необхідність в інвестиціях призведе українських фермерів до того, що вони змінять свою думку і будуть виступати за відкриття ринку землі для іноземців.

"Я впевнений, що тіж фермери, які бояться конкуренції від іноземних агрохолдингів, будуть вимагати, щоб надали доступ іноземцям. Для того, щоб вони могли створити спільні підприємства або дати в заставу частину активів", - додав Милованов.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.

