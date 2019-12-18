"Газпром" підтвердив участь у тристоронніх переговорах 19 грудня — ЗМІ

Російський "Газпром" підтвердив свою участь у тристоронніх газових переговорах за участю представників України і ЄС у Берліні 19 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді України.

У переговорах вперше візьме участь представник Німеччини - міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр.

Нагадаємо:

Європейська комісія розраховує на досягнення політичної угоди щодо транзиту газу за підсумками тристоронніх переговорів за участі України та РФ, що відбудуться 19 грудня.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

